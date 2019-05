LeBron James reconoce sorpresa y decepción con marcha de Magic Johnson

LeBron James, alero estrella de Los Angeles Lakers, reconoció que se sintió sorprendido y decepcionado con la "rara" marcha de Magic Johnson como presidente del equipo a mediados de abril.

En el último episodio de su programa The Shop, en el que James habla de forma distendida en una barbería con sus amigos, el jugador explicó que no se esperaba el adiós de uno de los hombres clave en su decisión de abandonar los Cleveland Cavaliers para recalar en la franquicia californiana hace un año.

"Vine aquí para formar parte de la organización de los Lakers luego de tener una conversación con Magic, en la que me dijo que íbamos a vivir el Showtime de nuevo y cómo quería que yo fuera parte de ese proceso", dijo 'El Rey' en el episodio del sábado, que fue grabado el 11 de abril, dos días después de la dimisión de Johnson.

"Así que fue raro que él dijera 'me voy' sin ni siquiera decirme 'Bron, bésame el culo. Me voy'. Hubiera estado de acuerdo con eso, con que me dijera: 'Ey, Bron, soy Magic. Bésame el trasero. Me voy'. Pero ni siquiera eso", agregó.

Johnson anunció su marcha ante los medios de forma improvisada, reconociendo que la prensa estaba conociendo la noticia antes que la propietaria Jeanie Buss, el mánager general Rob Pelinka y el propio James.