LeBron James no pudo romper la mala racha de sus estrenos

LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers, se quedó con las ganas de acabar con su seguidilla de derrotas cuando debuta con un equipo, los autores de mantener la historia del jugador de esa forma fue el conjunto de Portland Trail Blazer, que vencieron con un marcador de 128 – 119 en el Moda Center.

“El Rey”, que ha jugado en tres equipos en la NBA (Cleveland Cavaliers, Miami Heat y ahora los Lakers) no ha pudo conseguir la preciada victoria, a pesar que en el juego que se desarrolló en el Moda Center, en Portland, consiguió 26 puntos y 12 rebotes, logrando así un doble doble (10 puntos o más con 10 asistencias o más).

El conjunto de Los Ángeles demostró que aún no está engranado, puesto que en varias jugadas terminó el balón. Sin embargo, es un equipo que podría ser uno de los más fuertes de la NBA.

James y los Lakers hicieron un buen papel aunque no consiguieron la victoria, uno de los jugadores más destacados fue Josh Har, quien concretó 20 puntos llegando a la par del actual número 23.

�� Josh Hart stepped up in the second half, finishing with 20 points and 3 steals in the season opener against Portland. pic.twitter.com/t0Ey2xNpO8