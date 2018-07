LeBron James jugará en los Lakers por cuatro años

Lo que en un principio parecía un secreto a voces terminó de convertirse en realidad: el astro de la NBA LeBron James se desvinculó de los Cleveland Cavaliers para recalar en Los Angeles Lakers.

El alero de 33 años de edad acordó con la franquicia angelina un contrato de cuatro años y 154 millones de dólares, informó este domingo el periodista Adrian Wojnarowski citando a la agencia Klutch Sports Group.

Kobre Bryant, mítico ex jugador de los Lakers, le dio la bienvenida desde las redes sociales a LeBron y felicitó a Magic Johnson, ex estrella y asesor del equipo, por concretar la operación: "Bienvenido a la familia".

Es la segunda vez que "El Rey" abandona a los Cavaliers. En 2010, dejó Cleveland, donde había comenzado su carrera en 2003. Tras varias semanas de suspenso, anunció su vinculación al Miami Heat.

LeBron había anunciado a los Cavaliers que no estaba interesado en activar la opción para un último año de contrato por 35,6 millones de dólares y se convirtió en agente libre para firmar con cualquier equipo.

De esta forma, el 14 veces All Star y cuatro veces MVP de la NBA jugará por primera vez en su carrera en la Conferencia Oeste y así hacerle frente a los Golden State Warriors, vigentes campeones.

LeBron James has agreed to 4-year, $154M deal with Lakers, Klutch Sports says.

Welcome to the family @KingJames #lakers4life #striveforgreatness @JeanieBuss @MagicJohnson and RP well done!!! ����