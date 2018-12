Lakers aplastaron a Warriors a pesar de lesión de LeBron James

Los Angeles Lakers derrotaron a los Warriors de Golden State por marcador 101-127, en el duelo de equipos punteros de la División Pacífico de la NBA, pese a no poder contar durante muchos minutos con LeBron James, quien se lesionó lesionado en el tercer cuarto.

James, quien abandonó el campo en el tercer cuarto luego de sufrir un tirón en la ingle de la pierna derecha, aportó otro doble-doble de 17 puntos y 13 rebotes en 21 minutos de juego.

El jugador de los Lakers dijo no sentirse demasiado preocupado por lo de la lesión, aunque hasta este miércoles no podrá conocer el verdadero alcance de la lesión tras someterse a un examen de resonancia magnética.

"Siempre que he tenido algún problema de lesiones no me han producido preocupación porque he encontrado la manera de superarlas con facilidad", argumentó James.

El ala-pívot Kyle Kuzma logró 19 puntos que le permitió encabezar el ataque de los Lakers que tuvieron a siete jugadores con anotaciones de dos dígitos.

Con su quinta victoria en los últimos 10 partidos, los Lakers pusieron sus números en el campeonato en 20-14 y se afianzan en el segundo lugar de la División Pacífico, a sólo 2,5 partidos de los Warriors, que son los líderes.

Los Lakers también dominaron en el juego defensivo con 49 rebotes por 37 de los Warriors, que tuvieron al escolta reserva Andre Iguodala como su líder encestador al aportar 23 puntos en el que anotó siete de nueve tiros de campo al concluir la primera parte.

El base Stephen Curry no tuvo una destacada participación y finalizó con 15 puntos luego de fallar 12 de 17 tiros de campo, incluidos seis de ocho que hizo desde fuera del perímetro.