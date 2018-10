Kyrie Irving quiere tener su camiseta colgada en TD Garden

Kyrie Irving, jugador de Boston Celtics, comentó que quiere jugar por largo tiempo con la franquicia de Massachusets, pero no fue hasta que en una rueda de prensa expresó que quiere que su camiseta termine en el techo del estadio TD Garden, hogar de los Celtics.

“Honestamente, pensar en empezar de nuevo en otro lugar era como un pensamiento de excremento. No quería moverme otra vez. Tengo el sueño de que mi número 11 esté algún día colgado de las vigas”, fueron las declaraciones que recogió Boston Globe del jugador.

Irving, quien ya tiene un campeonato de la NBA en el 2015 con los Cleveland Cavaliers, expresó que le gustaria ganar un campeonato con su equipo actual y sería un honor formar parte de ese quinteto. Además, indicó que fue algo especial ganar el campeonato con los “Cavs” por el significado que tenía.

“Me sentí genial con aquello. Obviamente, ser uno de los equipos históricos que levantaron un 3-1 en las Finales es muy especial, pero después de ese partido pensé ‘vamos, ¿qué es lo siguiente?’. Eso estaba bien, pero no me di cuenta de lo grande que fue ese tiro porque en mi ADN está enojarme, pero al final solo quería abrazar a mi padre, a mi hermana y estaba listo para pasar página. Fue un punto raro en mi vida, así que no estaba emocionalmente enfocado como hubiera debido para disfrutarlo en la magnitud que tuvo. Pero estuvo muy bien”, dijo.

Irving ha sido calificado como uno de los mejores bases de la NBA. De igual forma lo han catalogado como uno de los mejores driblando el balón, cosa que lo ha llevado a firmar distintos comerciales en donde sale jugando en la calle disfrazado de anciano y hasta estar en una película títulada “Uncle Drew”.

Con información de NBAmaniacs