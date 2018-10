Klay Thompson no quiere irse de Golden State Warriors

Pese a que en verano de 2019 será agente libre, Klay Thompson, alero de Golden State Warriors, expresó su intención de mantenerse con el conjunto que dirige Steve Kerr.

"No sé lo que significa tener tu propio equipo. Sé lo que es ser capitán, líder… No creo que éste sea el equipo de Steph (Curry), de KD (Durant), de Draymond (Green), mío, de Andre (Iguodala) o de Steve. Es el equipo de todos. Cada uno de nosotros es una parte enorme de este equipo, todos entendemos eso", indicó Thompson a The Athletic cuando fue preguntado sobre si le gustaría continuar en el club.

Thompson, campeón de la NBA en tres oportunidades con los Warriors, ha sido una pieza fundamental en el quinteto, puesto que fue uno de los jugadores más resaltantes en los playoffs de la temporada pasada.

"Yo lo que quiero es estar en un gran equipo, no ser el foco de atención todo el tiempo. Sería muy difícil salir para mí. He puesto mucha sangre, sudor y lágrimas aquí, con esta franquicia. He tenido mis altibajos pero no me imagino en otro sitio”, culminó.

Thompson promedió en la temporada de 2017 para 20.0 puntos por partido, 3.8 rebotes por compromiso, 2.5 asistencias por juego, 44.0% en tiros de tres y 83.7 en tiros libres.

Con información de NBAmaniacs