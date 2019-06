Kevin Durant se perderá el partido 3 de la final

Kevin Durant, alero de Golden State Warriors, no podrá jugar el tercer partido por no haber avanzado en la lesión que sufrió en la serie contra Houston Rockets, así lo reseño Shams Charania, periodista de The Athletic.

Los Warriors a pesar de no haber tenido a Durant desde el quinto juego de la semifinal, no se las ha visto mal. El equipo dirigido por Steve Keer ha ganado siete partidos desde la ausencia de šdurantulaš.

La oficia del equipo de la bahía espera que Klay Thompson se recupere para el partido del miércoles, de lo contrario no contarían con una de sus armas letales y solo Stephen Curry estaría comandando la ofensiva de Golden State.

Con información de NBAmaniacs