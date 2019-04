James, al renunciar al Mundial: "Este no es un buen verano para mí"

Dentro de ocho días la pesadilla habrá terminado para los Lakers de Los Ángeles. Y su astro, el recién llegado LeBron James, podrá dar vuelta a una de las páginas más sombrías en su carrera de 16 temporadas en la NBA.

Pocos días después de oficializarse su eliminación, el viernes pasado el equipo anunció que James no volvería a la cancha por el resto de la campaña.

Y así terminó una época terrible para el alero de 34 años de edad, que llegó el verano pasado a Los Ángeles con muchas expectativas y en diciembre todo había terminado.

Una lesión en la ingle, sufrida en Navidad, comenzó el vía crucis del astro y también de los Lakers.

Fue la peor lesión de su carrera, y le impidió estar en cancha por 17 partidos. Además, con ella poco a poco los angelinos vieron perder sus opciones de avanzar a la postemporada por primera vez en 6 años.

Tampoco esta vez jugarán los playoffs, y esa es una novedad para James.

Solo una vez antes, en su año de novato, no estuvo en esta instancia. La disputó 14 veces consecutivas, con los Cavaliers de Cleveland y Heat de Miami.

Despedirse antes de que la temporada cerrara no fue la conclusión para el jugador de Akron, Ohio. Ahora sorprendió con su anuncio de no ser parte de la selección de Estados Unidos que disputará el Mundial de China.

“Obviamente me encanta todo sobre 'Pop' (Gregg Popovich seleccionador de Estados Unidos), pero este no es un buen verano para mí”, admitió James, que prefiere dedicar su tiempo a grabar Space Jam 2.

A lo que sí no parece estar dispuesto a renunciar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Sí, es una posibilidad, dijo este lunes a la web The Athletic. “Depende cómo me sienta, porque los Juegos me encantan”.