James Harden impuso otro récord en la NBA con victoria ante los Hawks

James Harden superó otra marca individual al convertirse en el jugador en anotarle 30 puntos a todos los rivales en una misma temporada y además ayudó a su equipo de los Rockets de Houston a ganar a domicilio (105-121) a los Hawks de Atlanta, que quedaron eliminados de los playoffs.

Harden logró un doble-doble de 31 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes como líder del ataque de los Rockets, que sumaron su tercera victoria consecutiva y siguen terceros en la Conferencia Oeste, a tres partidos y medio de los Golden State Warriors, reseñó NBA.es

Harden, el líder anotador de la liga, está tratando de convertirse en el primer jugador desde Michael Jordan en 1988-89 en promediar al menos 30 puntos, siete asistencias, seis rebotes y dos robos de balón.

Harden también superó al ala-pívot alemán Dirk Nowitzki, de los Dallas Mavericks, en la lista de triples de la NBA. Estaban empatados en el undécimo puesto hasta que Harden hizo su segundo triple contra los Hawks, llegando a 1.961 para su carrera.

Con información de NBA.es

�� @JHarden13 becomes the first player in @NBAhistory to score 30+ points against all 29 opponents in the same season! #Rockets pic.twitter.com/czZFuYGULH