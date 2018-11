Henry Azuaje, el venezolano que sueña con llegar a la NBA

Cada vez es mayor la cantidad de basquetbolistas venezolanos que pueden desarrollarse internacionalmente gracias a su talento, Henry Azuaje es un ejemplo de ello y de que los sueños, con determinación y fe, pueden convertirse en realidad.

Azuaje, de 25 años de edad y nacido en el estado Zulia, comenzó a practicar baloncesto a los seis años en la escuela Pirámides, desde las categorías pre-mini hasta juvenil, y desde los nueve años representó a la entidad zuliana a nivel regional. Proveniente de una familia humilde, siempre tuvo el sueño de practicar baloncesto y recibir educación en Estados Unidos, pero fue en el año 2012 cuando recibió la oportunidad.

“Empezamos haciendo videos y tocando puertas en Estados Unidos por varios años. En el año 2012 jugué un campeonato nacional sub-21 con Zulia, que se disputó en Mérida, en el que quedamos campeones. Luego de eso, enviamos un video a una escuela de Charlotte (EE UU), donde me aceptaron para realizar un año de preparatoria”, dijo en exclusiva para El Nacional Web.

Actualmente, el venezolano estudia su primer año en la universidad Clinton College, con una beca universitaria, y disputará la liga universitaria de básquet llamada USCAA, en la que compiten diversas instituciones regionales. Azuaje indicó que jugar para una universidad de EE UU es una bendición y una exigencia deportiva como educativa.

“Jugar aquí es una bendición porque creo que sin la ayuda de Dios nada de esto sería posible, porque no solo se trata del baloncesto. Aquí si no mantienes buenas notas no puedes jugar, y es una de las reglas de la liga y de las universidades. Es importante ser un buen estudiante además de desarrollarte como deportista”, explicó Azuaje.

Ídolos y sueños

Henry Azuaje se ha desempeñado como piloto armador desde las categorías juveniles, en la que sus puntos fuertes son pasar la pelota y crear jugadas para sus compañeros. El basquetbolista afirmó que tiene dos figuras que tomó como modelos: Greivis Vásquez y su padre.

“Tengo dos jugadores favoritos, uno es el venezolano Greivis Vásquez, quien es la persona que tengo como un modelo a seguir, porque también se formó en el high school y luego en la universidad de Maryland para luego jugar en la NBA. Pero lo que la gente no cuenta es que él se graduó de la universidad, lo que lo convierte en un profesional en toda la palabra. Mi segundo ejemplo a seguir es mi papá, que también se llama Henry Azuaje y que fue jugador de baloncesto en Venezuela”, expresó.

El armador criollo, que mide 1,84 m, anunció que su sueño es llegar a la NBA, pero que jugar en Europa o en el básquet venezolano también cumpliría parte de sus metas como jugador.

“Yo creo que un jugador de baloncesto que no tenga como su sueño jugar en la NBA no existe, sin embargo, no creo que la NBA sea el final de todo, pienso que hay muchas ligas alrededor del mundo que son igual de competitivas”, enfatizó.

“Voy hacer todo lo que esté en mis manos por llegar a la NBA, pero me encantaría jugar en mi país profesionalmente, en Puerto Rico o en Europa, en cualquier parte del mundo que pueda hacer lo que yo amo”, comentó Azuaje.

Representar a Venezuela

Azuaje manifestó que el baloncesto venezolano ha tenido una notable evolución gracias a las nuevas generaciones de deportistas, pero también agregó que este cambio no solo debe darse a nivel profesional, sino desde las categorías inferiores.

“Hoy en día no solo hablamos de Greivis Vásquez, sino que también mencionamos a David Cubillán, Gregory Varga y Michael Carrera, que son grandes jugadores y ejemplos a seguir que están brillando en el mundo. Yo quisiera que esa evolución que se está dando internacionalmente se diera en las categorías menores y tuvieran ese apoyo. Que puedan ayudar a sus familias, porque hay muchos jóvenes que son de bajos recursos como yo y no tienen la posibilidad, a ellos hay que ayudarles también”, comentó.

Además, reveló que otra de las metas que le gustaría cumplir a nivel deportivo sería representar a la selección de básquet venezolano.

Foto: Cortesía de Henry Azuaje

“Por supuesto que me encantaría representar a mi país, cuando Dios me lo permita y los dirigentes de la selección me permitan ser convocado a la selección de Venezuela”, detalló.

El deportista venezolano también aseguró que con su carrera le gustaría ser manejador deportivo de jóvenes, para que puedan recibir becas universitarias y aportar un granito de arena al país.

“¿Cómo pensarías en jugar baloncesto si en tu casa no hay comida? Sabemos que el país no está pasando por su mejor momento, pero yo creo que el deporte sana todas esas heridas, y es una salida para todos esos muchachos que puedan recibir educación”, dijo Azuaje.

Henry Azuaje puntualizó que para lograr los sueños son importantes dos cosas: tomar buenas decisiones y tener a Dios como guía.

“Dios juega un papel principal en las vidas de cada individuo y mientras lo coloques en tu vida, todas las cosas pueden ser posibles. Como testimonio tengo que en 2015 escribí una carta a la universidad en la que me encuentro y tres años después estoy jugando baloncesto y con una beca universitaria, por eso pienso que los sueños son posibles primero colocando a Dios y luego confiando en tus sueños.”

A pesar de que el país se encuentra atravesando una grave crisis social y económica, hay personas como Henry Azuaje que aseguran que existen jóvenes venezolanos que pueden estudiar y crecer gracias al deporte, porque es una vía para rescatar al talento y hacer una mejor Venezuela.