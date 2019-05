Gregory Vargas: “Volvimos a la era de la esclavitud”

Desde este martes se jugará la segunda semana del calendario de la Copa LPB, torneo que comenzó a disputarse el jueves 9 de mayo y que tiene a Guaros, Guaiqueríes y Panteras como líderes.

Los tres equipos consiguieron barrer sus series ante Llaneros de Guárico, Bucaneros de La Guaira y Gigantes de Guayana, respectivamente. Trotamundos de Carabobo y Cocodrilos de Caracas dividieron.

La segunda semana de acción tendrá este martes los choques entre Guaros y Trotamundos a las 5:00 pm, y una hora más tarde, Toros de Aragua-Llaneros, Panteras-Marinos y Bucaneros-Gigantes.

El inicio de la Copa estuvo marcado por la polémica. El juego inaugural fue todo un escándalo, pues los jugadores de Llaneros (antiguos Gaiteros del Zulia) no tenían uniformes y saltaron a la cancha con la vestimenta de práctica que les prestaron sus rivales.

Por si fuera poco, los de Guárico no podrán tramitar transferencias de jugadores o inscripción hasta que resuelvan los efectos de las sanciones impuestas por el Tribunal de Arbitraje de Baloncesto (BAT en inglés), relacionadas con incumplimientos de contratos y multas.

En la misma situación están Marinos y Bucaneros, lo que ha afectado a Gregory Vargas, que tenía previsto jugar con los campeones de la LPB pero su ficha pertenece a Marinos y no podrá vestir el uniforme de Guaros.

“Agradezco el esfuerzo de diversas personas para la realización de esta Copa LPB, pero es inaceptable que por la irresponsabilidad de un equipo, nos quiten el derecho a trabajar y jueguen con la comida de nuestra familia. Volvimos a la era de esclavitud”, escribió Vargas en su cuenta de Twitter.

El piloto exigió una pronta solución al problema para poder prepararse para el Mundial de China, que se jugará en agosto. Antes, la selección nacional irá a los Juegos Panamericanos de Lima, en julio.

Un reclamo similar tiene Rafael Guevara contra los larenses.

“Tengo más de tres años sin contrato y, claro está, sin jugar con Guaros, yo me gano la vida jugando baloncesto, es mi trabajo y lo que mejor sé hacer. No he podido comunicarme con el señor Jorge Hernández y José David Hernández tampoco me da una respuesta sobre mi caso”, expresó Guevara al portal deportivo Cancha Latina y también en sus redes sociales.