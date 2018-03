Falleció jugador que colapsó en partido de liga de desarrollo de la NBA

El base Zeke Upshaw, quien colapsó el sábado a falta de 50 segundos para el fin de un partido de la liga de desarrollo de la NBA, falleció este lunes a los 26 años de edad, informó su madre, Jewel.

"A pesar de los continuos esfuerzos del equipo médico de Spectrum Health, en Grand Rapids, Michigan, mi hijo no pudo superar la crisis", escribió Jewel Upshaw en su cuenta de Twitter. "A la familia, amigos, compañeros de equipo, entrenadores, fanáticos y confidentes, gracias por sus oraciones y apoyo en este momento tan difícil", añade el mensaje.

Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento del jugador, que también se desempeñaba como escolta y se desplomó a segundos del pitido final del juego que su equipo, el Drive Grand Rapids, ganó por 101-99 a los Long Island Nets.

Upshaw anotó en el que fue el último partido de su vida 11 puntos y su equipo, el Drive, alcanzó un lugar en la liguilla final.

El presidente del Drive, Steve Jbara, anunció que durante los 'playoffs' el equipo llevará impreso en todas sus camisetas el nombre de Upshaw. "Los jugadores desean jugar, desean recordar a su compañero dentro del campo", explicó el directivo.

El Drive, es un equipo afiliado con los Pistons de Detroit, organización que también lamentó el fallecimiento del joven jugador, al que definió como "entrañable, modelo para la organización tanto dentro como fuera del campo".

Statement from the Drive: "The Drive family is mourning the tragic loss of Zeke Upshaw. He had a warm personality and was a tremendous representative of our organization both on and off the court. Our thoughts are with all of Zeke’s family and friends during this difficult time." pic.twitter.com/FxQtaJoqbG