Duró: “Estamos muy lejos de competir con las potencias”

La última ventana del clasificatorio al Mundial de baloncesto de China no fue positiva para la selección de Venezuela.

El domingo el quinteto vinotinto sufrió una escandalosa derrota por 40 puntos ante Canadá que encendió las alarmas.

“El resultado nos sirvió para saber en qué punto estamos para el Mundial”, dijo el técnico Fernando Duró en una entrevista al programa Basket Report.

“Nos sirvió para darnos cuenta de que estamos muy lejos de poder competir con las potencias”, agregó. “Espero que esto sirva para la reflexión y para que algunos se den cuenta de que necesitamos tener competencias”.

Duró no se refería solo a programar topes para la selección. También a la urgencia de activar la Liga Profesional de Baloncesto.

Venezuela tampoco pudo ganar el jueves contra República Dominicana.

“Contra Dominicana pudimos haber ganado pero no supimos resolver el partido. Y aquí en Canadá no solo enfrentamos a un equipo que tiene a varios jugadores que compiten en Europa. También el frío afectó un poco al grupo. Aunque no es excusa, las estadísticas están ahí”, explicó el coach argentino.

El combinado vinotinto cerró su paso por el clasificatorio como segunda del Grupo F, escolta de los canadienses, con récord de 9-3.

El sorteo del Mundial de China se realizará el 16 de marzo. La cita en China comenzará el 31 de agosto.