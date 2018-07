Demarcus Cousins firmó con los Warriors

El pívot estrella DeMarcus Cousins acordó este lunes un contrato de un año con los campeones defensor de la NBA, los Golden State Warriors, informaron medios estadounidenses.

Se espera que ​​firme un contrato por 5,3 millones de dólares que le permitirá integrar una alineación titular que rivalizaría con la de un equipo del All Star, informó la cadena de televisión estadounidense ESPN.

Cuando Cousins se recupere de su lesión, se unirá a los varias veces campeones, que ya cuentan con Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Los dos primeros también conquistaron, además, trofeos de MVP.

Los jugadores no pueden firmar oficialmente contratos con equipos hasta el viernes, según las reglas de la agencia libre de la NBA. "El tercer Splash Brother... Vamos @boogiecousins", tuiteó Curry el lunes por la noche.

En 48 juegos con los New Orleans Pelicans la temporada pasada, Cousins, quien sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles el 26 de enero de este año, ​​promedió 25.2 puntos, 12.9 rebotes y 5.4 asistencias por partido.

Los Angeles Lakers, que acordaron un contrato de cuatro años y 154 millones con el agente libre LeBron James el domingo, también intentaron atraer a Cousins ​​al sur de California.

The 3rd splash Brother ��������������. Let’s go @boogiecousins

ESPN story on All-Star center DeMarcus Cousins agreeing on a one-year, $5.3M deal with the Golden State Warriors. https://t.co/0c3YLFtvM0