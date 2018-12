Delgado: “La participación de Venezuela en el Mundial no está en riesgo”

El inocultable conflicto en el seno de la Federación Venezolana de Baloncesto no pondrá en peligro la intervención de la selección vinotinto en el Mundial de China 2019. Tampoco lo hará la sanción que pesa sobre el 3x3.

Al menos así lo aseguró Francisco Delgado, secretario general de la FVB.

“No está en riesgo la participación al Mundial, pero si FIBA llega a considerar que hay una cuota de ilegalidad pueden verse limitadas las condiciones por algunas observaciones que haga el ente internacional”, explicó Delgado.

En la directiva hay dos grupos enfrentados. Por una parte está el presidente Bruno D’ Adezzio y Rolando Urdaneta. Por el otro están Delgado, el director general Daniel Domínguez y el representante de los atletas, Armando Becker.

Cada bando acusa al otro de imponer decisiones operativas.

Aclaró Delgado que la pugna que divide a la FVB no obstruirá el camino a China, aunque reconoce que no es una idea descabellada. Esta directiva, electa en mayo, tiene reconocimiento temporal por parte de FIBA.

“Es posible que los problemas de gobernabilidad preocupen a FIBA, pero no ponen en riesgo esta gestión”, aseguró el federativo. “Ellos nos evalúan por nuestras competencias para organizar las ventanas, entre otras cosas. Y en eso cumplimos”.

Con respecto a la sanción que pesa sobre el 3x3, FIBA puso condiciones para rebajarla. Una de ellas es que se organicen alrededor de 2.000 competencias anuales y eso arroje el registro de 6.000 jugadores.

“El 3x3 tiene una plataforma estadística que exige FIBA y el planteamiento de D’Adezzio contraviene esa disposición”, dijo Domínguez.

“Como federación no podemos contravenir las disposiciones de FIBA, por eso no estamos de acuerdo con lo que él plantea. Quiere que sea con los mismo jugadores de 5 y que se haga una repartición de puntos que no contempla ninguna competencia internacional”, señaló.

La Serie A. Similar situación se da con la organización de la Serie A, el proyecto de D’Adezzio que ocasionó el rompimiento entre los bandos.

Explicó Delgado que no están en desacuerdo con la competencia. No obstante, cuestionan algunas decisiones que el presidente de la federación tomó.

“Hay cosas que no puede imponer, por estatutos las decisiones se toman de acuerdo con lo que diga la mayoría”, apuntó. “Desconocemos este proyecto, su figura jurídica y la logística que piensan tener. Lo poco que sabemos es por las redes sociales. Además, es falso que nos interese cobrarle a los equipos por su participación”.

Concentración en Miami

En la directiva de la FVB todavía no piensan en la preparación para el Mundial de China. Dicen que están enfocados en la logística para la última ventana, que será en febrero. Domínguez aseguró que mueve contactos para ello: “Estoy cerca de lograr un acuerdo para una concentración en Miami una semana antes de los juegos y pactar partidos de fogueo con equipos universitarios".

Fernando Duró también trata de arreglar un amistoso con Argentina. Entre otros proyectos de la federación está uno con el sistema penitenciario, que atenderá a la población de cuatro cárceles. Mañana se realizará en Barquisimeto un programa de formación de entrenadores comandado por Duró y hay uno pendiente para los árbitros. En 2019 esperan ejecutar en cuatro regiones del país módulos de formación de talentos con jóvenes entre 15 y 16 años de edad.