Dallas Mavericks fue multado por acoso sexual

Dallas Mavericks recibió una multa por 2.5 millones de dólares, la máxima sanción que puede otorgar la la NBA, luego de que el resultado de una investigación confirmara el acoso sexual a 15 trabajadoras de la franquicia.

En la investigación se confirmó, tras revisar 1.5 millones de documentos, entre mensajes de texto y correos electronicos, que existía algún tipo de acoso sobre las trabajadoras, durante el mandato de Terdema Ussery en los Mavericks.

El proceso de investigación comenzó después de que un reportaje de Sport Illustrated informara que el ambiente y comportamiento dentro de las oficinas de Dallas fuera “una cultura corporativa cargada de misoginia y con un comportamiento sexual predatorio”.

Además, luego de que investigaran e interrogaran a empleadas que trabajan y trabajaban en la franquicia, comentaron que Ussery les daba besos forzados, caricias inapropiadas y llegó a intercambiar fotos sexuales con una de las trabajadoras del equipo.

Mark Cuban, presidente actual del conjunto, donó 10 millones de dolares a las asociaciones de protección y respeto a la mujer.

“Primero, quiero pedir disculpas a las mujeres involucradas. Esto no es simplemente un incidente que sucede y se acabó. Es algo que se queda dentro de las personas que lo han sufrido. Se queda en las familias y es algo que lamento no haberlo visto a tiempo. Lamento no haberlo sabido reconocer” Comentó Cuban a ESPN.

Adam Silver, comisionado de la NBA, indicó que el máximo organismo aprecia que el presidente de Mavericks haya reaccionado con firmeza y transparencia a las acusaciones.

