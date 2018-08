Alero Carmelo Anthony firmó contrato con los Rockets de Houston

El alero estadounidense Carmelo Anthony firmó un contrato con los Rockets de Houston por un año y 2.4 millones de dólares.

Los Rockets serán el cuarto equipo para Anthony en la NBA. Jugó siete temporadas con los Nuggets de Denver y después permaneció siete campañas con los Knicks de New York, y el último año regresó a la conferencia Oeste con el Thunder de Oklahoma.

Anthony promedia 24,1 puntos, 6,5 rebotes, 3 asistencias y 1 robo por encuentro de por vida luego de 15 temporadas en la NBA.

El alero se ubica decimonoveno en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA con 25.417 puntos. Sólo 10 jugadores anotaron más de 27.000 puntos en su carrera.

Anthony también fue tres veces medallista de oro olímpico y es el máximo anotador y reboteador olímpico de todos los tiempos de la selección norteamericana.

Con información de NBA.com.

OFFICIAL: #Rockets GM Daryl Morey announced today that the team has signed free agent forward @carmeloanthony.



