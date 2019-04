Se acerca la hora del adiós para Dwayne Wade

La temporada regular de la NBA está por terminar y con ella la carrera como jugador de Dwayne Wade.

Con 37 años de edad, Wade decidió que es hora de colgar los botines, aunque está demostrando que si quisiera podría seguir jugando un par de años más a un alto nivel.

Y él lo tiene claro. Recientemente lo declaró: “Yo sé que puedo jugar de manera sólida dos o tres años más, especialmente en el rol en el que estoy ahora mismo. Y la gente que está alrededor de mí quiere que siga jugando…”.

No obstante, sigue firme en determinación. “La decisión fue decir públicamente que esta iba a ser mi última temporada. Yo quiero irme de la forma en la que me estoy yendo y no tener luego ningún tipo de remordimiento”, exprsó.

Y vaya que está dejando una buena impresión en su despedida.

Wade está promediando 14,7 puntos por partido, 3,9 rebotes y 4,1 asistencias en 25,9 minutos. Ha salido a la cancha en 70 partidos y su promedio de efectividad en tiros de campo es de 43,6%.

El último juego de la ronda regular para el Heat de Miami será en Brooklyn este martes.

Después de 16 años de carrera, a Wade le hubiera gustado tener un cierre tranquilo. Tal vez jugar unos minutos, hacer algunos tiros y recibir un homenaje sencillo antes de ir a la banca. Pero todo apunta que no sucederá así, pues el Heat está peleando uno de los últimos boletos a los playoffs.

“Creo que todos sabemos que llegará hasta el final”, aceptó Wade. “No es de la manera cómo quería que fuera. Me gustaría que el último partido no fuera de esa forma, de manera que pudiera hacer todos mis tiros. Ahora tenemos que jugar un buen partido de baloncesto. Es lo que es”.