Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se dirigía a una reunión en el Capitolio cuando fue sorprendido por un ciudadano.

"¡Jódete!", le gritó mientras caminaba hacia el presidente de la Cámara de Senado, Paul Ryan.

El presidente estadounidense se reunió con el congresista para discutir políticas de inmigración. La información fue suministrada por medios estadounidenses mediante sus redes sociales.

WATCH: “Mr. President, f--- you!" a person yelled at President Trump as the president walked into Speaker Ryan’s office at the US Capitol ahead of a meeting on immigration policy. pic.twitter.com/PiNduKT9Fl