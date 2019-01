Zambrano: El teatro de los funcionarios forma parte de la politización

Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), indicó este lunes que el acto realizado por diversos funcionarios luego de la entrega de la Ley de Amnistía es un "teatro montado".

"El teatro que ayer montaron algunos funcionarios forma parte de la politización y la utilización del componente armado para proteger un gobierno que está haciendo aguas", dijo Zambrano.

Por otra parte, el parlamentario agregó que la Ley de Amnistía no es significado de impunidad, y que dicha Ley no protege la corrupción y la violación de los Derechos Humanos.

"La voluntad del Parlamento para llevar a cabo la defensa de los Derechos Humanos y el derecho a la vida ha estado siempre implícito del Poder Legislativo Nacional", explicó.

. @edgarzambranoad , primer vicepresidente de la AN: El teatro que ayer montaron algunos funcionarios forma parte de la politización y la utilización del componente armado para proteger un gobierno que está haciendo aguas. #NoticiasEnVIVO por #VIVOplay : https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/K5bzTqcrV3

Primer vicepresidente de la AN, @edgarzambranoad: Cuando se habla de amnistía no estamos hablando de impunidad, son 2 cosas totalmente distintas, la Ley establece que no se protege la corrupción, el terrorismo y la violación de los DD. HH. #NoticiasEnVIVO: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/4jlLkI7Tvs