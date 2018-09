Yamile Saleh: Mi hijo está preso por defender a la Asamblea Nacional

Yamile Saleh, madre del preso político Lorent Saleh, aseguró que su hijo está detenido por defender a la Asamblea Nacional.

“Mi hijo fue crítico ante la AN, pero cree en esta institución. Está preso por defender esta AN. En Valencia lo encontraron con una hojita que decía "Chávez miente". Ha sido crítico por el bien del Parlamento”, dijo durante la sesión de la AN este martes.

La madre de Saleh indicó que su hijo sufrió 16 meses de tortura en La Tumba, ubicada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela.

“Lorent ha sido torturado física y psicológicamente. Hoy, con 30 años, no ha inculpado a nadie. Lleva dos intentos de suicidio ¿Lo sabían?”, declaró Saleh.

La mujer señaló que los diputados tienen que conectarse con la sociedad civil y no resignarse.

“Ustedes los diputados saben que no iba a ser fácil. No se resignen, trabajen con unidad verdadera, no de partido. Una unidad con la sociedad. Los sectores populares están incluidos. Debemos unirnos porque ellos nos necesitan”, aseveró.

