AN solicitó a comunidad internacional atención a "catástrofe humanitaria"

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el martes un acuerdo con motivo del septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que solicitaron a la comunidad internacional atención inmediata a la "catástrofe humanitaria" de Venezuela.

La diputada Delsa Solorzano, al proponer el texto, recordó que la Declaración se realizó luego de la Segunda Guerra Mundial para evitar que sucediera nuevos desmanes contra poblaciones enteras.

"En el caso venezolano, esto no fue garantía porque no hay respeto a estos derechos (..) No hay derecho a la salud, no hay medicinas, ni atención y sumergidos en una terrible crisis humanitaria. Muchos venezolanos no pueden comer tres veces y otros comen de la basura, lo que en muchos casos ha llevado al suicidio", dijo.

En el acuerdo también agradecieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Iglesia y organizaciones no gubernamentales por la preocupación por el tema venezolano en materia de violaciones de derechos humanos, así como la atención y auxilio prestado a los connacionales refugiados en distintas naciones.

Asimismo. instaron a la Atla Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que acelere su visita a Venezuela y que se realice de forma nstitucional e imparcial, atendiendo de manera oportuna a todas y cada una de las víctimas de la persecución y violación de los Derechos Humanos del gobierno de Nicolás Maduro.

Con información de nota de prensa