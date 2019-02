Romel Guzamana discutió con el general del la GNB por represión a pemones

Romel Guzamana, diputado a la Asamblea Nacional, discutió con José Miguel Montoya, general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), por los hechos violentos en contra de la comunidad de los pemones en el estado Bolívar.

"El pueblo se va a levantar pacíficamente, no sigan reprimiendo, Maduro se va a tener que ir. No continuemos inventemos, no continúen matando al pueblo. Las personas no se detendrán, pero la culpa recaerá en los cuerpos de seguridad que usted lidera porque tienen esa responsabilidad", le dijo el diputado al general. El diálogo fue divulgado en las redes sociales por Marcos Morin Aguirre‏, internacionalista y corresponsal de RCN.

Señaló que las acciones de los cuerpos de seguridad no podrán justificarse después que Nicolás Maduro deje el poder. "Maduro es un traidor, un usurpador, ni sabe lo que hace, no protejan a ese señor. No ganarán nada haciendo eso. ¿Qué harán cuando esa gente ya no esté sujeta al poder?", sentenció Guzamana.

"La justicia llegará, es preferible que sea el primer general de la República en permitir el cese de la usurpación en la Presidencia y el ingreso de la ayuda humanitaria que en tan necesaria para los ciudadanos", aseveró.

Posteriormente, el 'parlamentario señaló que las acciones de la GNB serán compensadas con base en el propósito que defiendan. Además, los tildó del los agentes más corruptos en la historia de la fuerza armada. "Si hacen bien Dios los va a bendecir, pero si actúan para el mal Dios los castigará, porque jamás había visto una GNB tan corrupta en más de 20 años", concluyó.

Al terminar de hablar, Guzamana le ofreció la mano a Montoya, quien se la dio la mano.

