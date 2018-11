AN rechazó designación de Elvis Amoroso como Contralor de la República

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo este martes que rechaza el nombramiento de Elvis Amoroso como Contralor General de la República.

El diputado Robert Alcalá explicó que el nombramiento de Amoroso fue irregular, porque no fue convocado por el comité de evaluación de postulaciones. "Esa designación írrita fue hecha por el parapeto de la ANC, que es inconstitucional, que no es reconocida por nadie", dijo.

Además, señaló que según la Constitución, la Contraloría es un órgano perteneciente al Poder Ciudadano, por lo que la terna debe ser enviada a la Asamblea Nacional para que sea sometida a consideración.

La asamblea nacional constituyente juramentó el 23 de octubre a Amoroso como Contralor General de la República, luego que Manuel Galindo, quien ocupaba el cargo con anterioridad, anunciara su decisión de jubilarse.

. @robertalcalasu : "Según Constitución la Contraloría es un órgano del Poder Ciudadano, que se debe enviar terna a @AsambleaVE , surgida de diversos sectores del país, y esta terna escoger al representante del Poder Ciudadano" #AN #6Nov

.@robertalcalasu: "22 de diciembre de 2014 fue designado Manuel Galindo de manera irregular por la AN que murió el 5.1.2015, él venía de ser consultor jurídico cuando la AN la encabezaba Cilia Flores, al paso del tiempo Galindo fue designado pisoteando la Constitución" #AN #6Nov