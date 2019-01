Por qué la F16J salvó su voto sobre el acuerdo de la usurpación de Maduro

Dentro de la ruta de transición y cambio político planteada por la nueva directiva de la Asamblea Nacional, el Parlamento había propuesto un acuerdo para declarar como usurpador a Nicolás Maduro.

La segunda sesión del año 2019 no estuvo exenta de polémica. A pesar de que los diputados opositores concuerdan en el desconocimiento a Maduro, la Fracción 16 de Julio (F16J) salvó su voto al momento en que se aprobara el documento final titulado “Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución”.

Biaggio Pillieri, jefe del bloque parlamentario y dirigente del partido Convergencia, explicó a El Nacional las razones que llevaron a la F16J a abstenerse de apoyar el acuerdo que fue presentado “segundos antes de que se iniciara el acto”.

“La Fracción 16 de Julio, tal como lo consignó por escrito en su voto salvado, está de acuerdo con que existe una vacante presidencial, que fue usurpada por Nicolás Maduro, pero en ese documento hay aspectos que son graves y que nosotros no podemos compartir”, explicó el parlamentario.

A pesar de haber reiterado su apoyo al presidente del Poder Legislativo, Pillieri señaló que el punto tres del acuerdo, que puntualiza la transferencia de competencias del Ejecutivo a la Asamblea Nacional es, a su juicio, inconstitucional.

“En el punto tres dice que las competencias del Ejecutivo no son suplidas por Guaidó, presidente encargado, sino que las asume el cuerpo completo de la AN. Eso es inconstitucional. El artículo 233 deja claro que la competencia del Poder Ejecutivo reposa en el presidente del Parlamento, no en la Asamblea en pleno. No podemos tener 112 diputados presidentes, o 175, si se incorporan los del oficialismo”, aclaró Pillieri.

El parlamentario indicó que dicho punto haría inviable la presidencia de la República y frenaría la eficiencia de los actos que realice un gobierno presidido por el Legislativo.

El documento de declaratoria sobre la usurpación de Nicolás Maduro tampoco reconoce al diputado Guaidó como presidente encargado, un reclamo que la F16J había hecho desde la sesión del 7 de enero, junto a la exigencia de designación de los cinco rectores que rigen el Consejo Nacional Electoral para convocar a elecciones libres.

“Un reclamo que hicimos, y que hemos hecho desde la primera sesión después de que el presidente Guaidó manifestara su voluntad de asumir las atribuciones que le competen, es que el acuerdo no menciona el reconocimiento de Guaidó como presidente encargado. No hay dudas de que hay usurpación, ese es el título del acuerdo, pero lo fundamental es esto”, recalcó Pillieri.