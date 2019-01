Pizarro: Negar la ayuda humanitaria significa la muerte de los venezolanos

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional (AN), aseguró este martes que negar la ayuda humanitaria en Venezuela significa la muerte de los venezolanos.

Durante una rueda de prensa sostuvo que impedir la ayuda humanitaria en el país limita la capacidad de respuesta de los organismos multilaterales y de las agencias para poder prestar el servicio y la ayuda que hace falta.

"Esa negación no solo es una negación política. La negación de la emergencia termina siendo la muerte de venezolanso por fata de medicinas y alimentos. Basta de simular que en nuestro país no hay emergencia humanitaria, que no hace falta la ayuda y cooperación internacional para que podamos atender a los venezolanos cuanto antes. Es un asunto de vida o muerte, no es un asunto de de propaganda política", dijo.