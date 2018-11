Pirela: Fracción de 16 de Julio salvó su voto por planteamiento de la AN

José Luis Pirela, nuevo integrante del bloque parlamentario del 16 de Julio de la Asamblea Nacional, salvó el voto por la fracción ante el planteamiento del Proyecto de Acuerdo este martes.

"Este acuerdo es desconocido por nosotros debido a que no se plateó sin previo consentimiento, es solo un acuerdos para algunos diputados pero para otros no. Por un conjunto de razones de reserva, el Bloque 16 de Julio salva el voto frente este planteamiento", indicó Pirela durante su intervención en la sesión de la AN.

Agregó que esta fracción parlamentaria no participará en este proyecto debido a que el panorama de tratos con el gobierno no está dado. "Si el gobierno y el régimen está interesado a enviar señales, aquí hay propuestas concretas de señales que pueden acatar como disolver la asamblea nacional constituyente, liberar a los presos políticos, respeto en la decisión de asignar los nuevos poderes públicos. Sin estas condiciones no están dadas, estamos frente a la posibilidad de que un trato con dictadores no puede tener sello democrático", aseveró.

Antes del inicio de la sesión, Pirela fue integrado a este bloque parlamentario, quien se ha mostrado renuente a participar en nuevos acuerdos con el gobierno.

Este martes, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo que tiene el fin de buscar una solución política para el país.

.@joseluispirelar anuncia voto salvado de @fraccionAN16J frente al acuerdo planteado en la AN: "Tendría que envíar el régimen señales claras como disolver la ANC espuria y respetar la facultad de este parlamento.Una transición con dictadores no puede tener sello democrático". pic.twitter.com/IYM05kz9UT — Soy Venezuela (@SoyVenezuela) 13 de noviembre de 2018

