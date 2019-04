Omar González: La solución a esta crisis es la salida de Maduro

Omar González, diputado a la Asamblea Nacional, aseguró que la falta de agua coloca al territorio nacional en una crisis sanitaria, de condiciones impredecibles, por las colectas del suministro en sitios públicos y carreteras.

“La escasez de agua pone al país en riesgo de sufrir una grave crisis sanitaria. Los venezolanos se abastecen en cloacas sin pensar que es agua sucia. Esta necesidad hace que la gente salga desesperada a buscar agua donde sea. Por eso hay en Caracas cientos de venezolanos con cualquier recipiente buscando agua en El Ávila”, expresó en su intervención en el Parlamento venezolano.

Informó que 108 embalses no han sido mantenidos en los últimos años por lo que también es un factor que influye en la falta del servicio en todo el país. “Esto ocurre porque se robaron todo. 108 embalses que no han sido mantenidos. ¿Solución? La salida de Nicolás Maduro y sus mafias. No habrá solución mientras esté esa mafia instalada en Miraflores”, advirtió.

González aseguró que mientras Maduro se mantenga usurpando el poder, los venezolanos seguirán padeciendo la crisis. “Mientras esté Maduro, estamos condenados a la oscuridad, pero peor aún es que tampoco tendremos agua ni ninguno de los servicios públicos. La solución es salir de Maduro”, indicó el parlamentario.