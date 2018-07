Nora Bracho: Se perdieron 120 millones de dólares por corrupción

La diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la comisión de servicios del parlamento, Nora Bracho, denunció este miércoles que la construcción del sistema eléctrico del Estado costó 40 millones de dólares y se ha gastado tres veces esa cifra.

“120 mil millones de dólares se perdieron por la corrupción. Construir todo el sistema eléctrico de la nación costó 40 mil millones de dólares y se gastaron tres veces ese presupuesto”, aseguró la parlamentaria durante una rueda de prensa en el estado Zulia.

Bracho indicó que los diputados se encuentran en la región zuliana para realizar una sesión ante la crisis del Estado.

“(En Zulia) no tenemos gasolina, puntos de venta, hay crisis de efectivo, no hay gas, no hay agua. Estamos padeciendo la indolencia del gobierno”, agregó la congresista.

