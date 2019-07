Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Servicios de la Asamblea Nacional, calificó este jueves como crítica la situación en el estado Zulia. Hizo énfasis en la salud y en el tema eléctrico, que afecta a otros suministros como el combustible, el agua y los comercios.

“Todo el sistema hospitalario en el Zulia se encuentra en un estado precario terrible, y esa situación es similar en todos los estados, donde sencillamente la atención hospitalaria está en absoluta decadencia, además no hay insumos, se le suma esta situación de la crisis eléctrica”, aseguró a Unión Radio.

“Estamos en una terrible situación, la falta de la electricidad es el primer eslabón de todos problemas de los servicios públicos, no hay agua, no hay gasolina, tenemos problemas con los puntos de ventas, no hay efectivo”, dijo.

La parlamentaria advirtió que las condiciones en las que se encuentra el sector salud en la entidad son lamentables. Destacó que el deterioro fue provocado por las fallas eléctricas y la escasez de insumos.