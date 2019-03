Mejía: El Plan País, un esfuerzo de quienes sueñan con una Venezuela mejor

Juan Andrés Mejía, diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión del Plan País, afirmó este miércoles que en la creación del proyecto han participado los ciudadanos venezolanos.

"En el Plan País han participado comités de usuarios y venezolanos de a pie porque este es un esfuerzo de cada uno de los venezolanos que sueñan y luchan por un mejor país", dijo Mejía durante la presentación de la sección de servicios básicos del proyecto en el Colegio de Ingenieros.

El parlamentario señaló que los venezolanos necesitan tener certeza de que el sistema eléctrico funcionará y de que tendrán agua cuando lleguen a sus hogares.

"El riesgo que tenemos hoy es a acostumbrarnos. Ya los que usurpan el poder han anunciado un plan de racionamiento al que llaman 'plan de distribucción de carga'", advirtió.

Precisó que un plan de racionamiento es un sistema de control para los ciudadanos. "No lo vamos a permitir, no nos vamos a acostumbrar y no vamos a descansar porque aquí hay un plan para transformar a Venezuela. Es un plan hecho por venezolanos y con orgullo", aseguró.