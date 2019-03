Manuela Bolívar fue designada presidenta de Subcomisión de la Mujer de AN

Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional, anunció la designación de Manuela Bolívar como presidente de la Subcomisión de la Mujer e Igualdad de Género.

"Como presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social e Integral de la Asamblea Nacional, designamos a la diputada Manuela Bolivar como presidente de la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género", informó el parlamentario en Twitter.

Bolívar ha denunciado la crisis humanitaria y agradeció a las más de 60 delegaciones internacional que apoyaron a Venezuela, en recaudar ayuda humanitaria para el país durante su participación en la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela realizada en la ciudad de Washington.

“Hoy en Venezuela cientos de miles de niños que no pueden desarrollar sus capacidades por no ingerir alimentos. Son muchos los venezolanos que están sentenciados a muerte porque no hay medicamentos. Como es el caso de Daniel Laya, paciente de la unidad de nefrología del Hospital J.M. de los Ríos, quien no obtuvo el catéter y se infectó en las máquinas de diálisis”, sostuvo Bolívar.