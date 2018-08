AN llevará ante organismos internacionales crisis energética en Zulia

Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), informó este martes que llevarán a instancias internacionales colapso de los servicios públicos en el estado Zulia.

Bracho señaló que los zulianos no toleran la desidia por parte del gobierno de Nicolás Maduro con la problemática.

“Aquí hay una evidente violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque no solamente no hay luz, sino que no tenemos agua, para asearnos y para beber, la poca comida que se puede compra se daña por falta de refrigeración, corre peligro la vida de los niños y los adultos que son los más vulnerable ante el terrible calor”, dijo la parlamentaria.

Propuso un plan de emergencia que plantea la importación de electricidad desde Colombia o Cuba, para el suministro de combustible para las termoeléctricas.

“De las 300 termoeléctricas que hay en el país el gobierno debe poner a funcionar por lo menos unas 70 y así estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional. Todo esto junto a una planificación de recuperación del sistema eléctrico nacional previo a una auditoría total”, señaló.

Destacó que Maduro, Motta Domínguez y Omar Prieto han inducido a un paro en el estado Zulia, debido a las fallas eléctricas.

