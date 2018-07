Larissa González: La responsable del abandono del Delta es Lizeta Hernández

Larissa González, diputada a la Asamblea Nacional y al Parlamento Amazónico, se pronunció sobre las declaraciones que emitió la gobernadora del estado Delta Amacuro, Lizeta Hernández.

"La única responsable del total abandono en el cual se encuentra sumergida en los últimos años Delta Amacuro es Lizeta Hernández, quien acapara todos los poderes y dispone a su antojo de todos los recursos del estado", expresó la parlamentaria.

"Rechazo categóricamente las groseras aseveraciones que hizo hoy en rueda de prensa e informo que en breve me reuniré con mis abogados para demandarla por difamación e injuria’’, agregó

La diputada indicó que seguirá denunciando la grave crisis del sector salud que afecta a su región. Destacó que los centros asistenciales no tienen medicinas ni equipos y que, además, permanecen enfermedades infectocontagiosas como el sarampión, la poliomielitis y el sida.

“He demostrado una y otra vez como al noble pueblo deltano se le tiene pasando hambre, he compartido con centenares que han tenido que marcharse del país, he visto con dolor como el gobierno regional nada resuelve, y continuaré en esta misión que me he impuesto hasta que en Delta Amacuro y en Venezuela se produzca un cambio", aseguró la diputada deltana.

La legisladora se refirió al incendio ocurrido en el hospital Luis Razetti de la entidad. “Me apersoné en las instalaciones, lo que por cierto a esa hora no había hecho la gobernadora, para informarme y en procura de ayudar en lo que fuese posible. Intenté conversar con el secretario de gobierno, quien de manera grosera me pidió abandonar el hospital. Luego me trasladé a las instalaciones del Materno Infantil allí fue donde conocí del lamentable fallecimiento del joven camillero del hospital Toby Bastardo, quien había sido trasladado al CDI de Paloma y no recibió atención. Esta muerte que pretendieron ocultar y que manejaron con el mayor irrespeto y allí están las fotos del cadáver sobre un camión para demostrarlo".

La diputada nacional y amazónica exigió que se realice una investigación fondo, en la que se averigüen las verdaderas causas del incendio y exhortó a las autoridades a no hacer caso de las falsas acusaciones que realizó la gobernadora Hernández en su contra.

“No siga engañándose a usted misma, el pueblo no le cree. Es muy sospechoso que según lo que se ha dicho públicamente el incendio afectó a las aéreas donde supuestamente estaban depositadas medicinas, equipos y lencería, que guiso estará usted tratando de tapar’’, concluyó.

Con información de nota de prensa.