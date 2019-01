Juan Guaidó: Las acciones no son tan rápidas porque estamos en dictadura

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN), detalló este jueves que no se puedan tomar las acciones para restituir el hilo constitucional tan rápido como los ciudadanos esperan debido a que existe porque estamos en una “dictadura”.

“No es hoy porque esto es una dictadura, me encantaría que fuera hoy pero necesitamos al pueblo mañana en la calle”, dijo Guaidó durante una rueda de prensa en respuesta la toma de posesión de Nicolás Maduro.

El parlamentario aseguró que el Parlamento declarará en plenaria la usurpación de la Presidencia de la República y pidió a las Fuerzas Armadas a desligarse de Maduro.

“Con el fin de atender esta emergencia, el Parlamento Nacional propondrá declarar en plenaria la usurpación del cargo en la Presidencia de la República. Como dice la Constitución, los actos de una autoridad usurpada son nulos. A todos los militares que colaboraron con este régimen es hora de que dejen de hacerlo”, aseveró.

La AN convocó a los venezolanos un cabildo abierto este viernes a las 11:00 am.“El día de mañana convocamos a un cabildo abierto a todo el pueblo venezolano a las 11:00 de la mañana. Vamos a ejercer el mandato que nos dieron, pero los necesitamos a usted”, informó.

