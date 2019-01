AN: Juan Guaidó asumió las competencias de la Presidencia de la República

La Asamblea Nacional informó mediante un comunicado de prensa que Juan Guaidó, presidente del Parlamento, asumió las competencias de la Presidencia de Venezuela para convocar a elecciones que faciliten la transición de gobierno.

A continuación el texto:

Apegándose a los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezuela el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumió las competencias de la Presidencia de la República para, junto al pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional, convocar un proceso de elecciones libres y transparentes que faciliten una transición pacífica y democrática en el país.

Durante un Cabildo Abierto realizado este viernes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde diputados del Poder Legislativo, estudiantes, gremios, sindicatos, antiguos seguidores del chavismo y sociedad civil, respaldaron las acciones del Parlamento, Guaidó aclaró que hay una usurpación por parte de Nicolás Maduro porque la elección presidencial del 20 de mayo de 2018 tuvo irregularidades y sus resultados fueron rechazados por Venezuela y el mundo.

“Asumiendo el deber que impone nuestra constitución en su artículo 333, el cual obliga a todo venezolano, investido o no de autoridad, a luchar para restituir el orden constitucional. Como presidente de la Asamblea Nacional, único poder electo y legítimo para representar al pueblo venezolano, me apego a la constitución y sus artículos 233, 333 y 350, que me da la legitimidad para ejercer la encargaduría de la presidencia de la República para convocar elecciones libres y convocar al pueblo, la Fuerza Armada y la comunidad internacional para a hacerlo realidad. Necesitamos la fuerza de todo para que podamos lograr el cese de la usurpación y elecciones libres”, dijo el parlamentario.

En este sentido, convocó a los ciudadanos, la FAN y la comunidad internacional para respaldar la conformación efectiva del gobierno de transición en Venezuela, que dará respuestas al pueblo venezolano que padece la peor crisis política, económica y social de su historia. Además, llamó al pueblo venezolano a una movilización nacional para este próximo 23 de enero en todo el país.