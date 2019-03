Jorge Millán: Motta Domínguez no sabe de electricidad y sí sabe de robar

Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional (AN), denunció este lunes, durante la sesion extraordinaria del Parlamento para discutir la situación de emergencia en el país, que el incendio en la subestación Malena ocasionó que las lineas de transmisión cayeran.

El parlamentario explicó que desde el Poder Legislativo se había denunciado, en los útimos años, la mala gestión de quienes dirigen los centros de carga y el sector eléctrico.

"Lo que ocurre es debido a la corrupción que ha imperado en el país y la incapacidad de los que dirigen el sector eléctrico. Primero eran iguanas, ahora dicen que se hace un ataque cibernético que, como explicó el presidente Guaidó, es analógico, cuya parte central es analógica. No es posible 'hackearlo', quieren esconder que se robaron el dinero de los venezolanos. Motta Domínguez no sabe de electricidad y sí sabe de robar", explicó Millán.

El legislador advirtió que el apagón afecta a los ciudadanos y sus comunicaciones, además de la refrigeración de alimentos y el comercio en el país.

"Nosotros, desde la AN, tenemos las soluciones. No habrá solución a la crisis eléctrica, alimentaria mientras estos señores no salgan. En el futuro cercano no se le ve solución sigan en Miraflores", aseveró.