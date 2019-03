Guanipa: “El pueblo venezolano defenderá su derecho a ser libre”

Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional (AN), aseguró este lunes durante la sesión extraordinaria del Parlamento que los venezolanos enfrentan una lucha “titánica” por la libertad.

“Tenemos a un pueblo totalmente comprometido con la democracia y con la libertad, dispuesto a dar la lucha que sea necesaria hasta sacar al poder a quien lo usurpa y así trabajar en la Venezuela que queremos construir. Tenemos que lograr que esta lucha llegue a su final. No hay forma alguna de que resolvamos los problemas de Venezuela mientras Maduro usurpe la presidencia. No podemos esperar más, él tiene el repudio del pueblo venezolano y de la comunidad internacional”. dijo Guanipa.

El diputado afirmó que la liberación se realizará debido a la unificación de la presión nacional e internacional.

“¿Por qué no hemos podido solos? Porque no nos enfrentamos a personas normales, a demócratas. Nos enfrentamos al narcotráfico, a la corrupción, al terrorismo, a la guerrilla, al paramilitarismo, a la delincuencia organizada. Es por eso que tenemos que dar las dos luchas: estar en la calle, asumiendo con responsabilidad de que si las FANB no están para defender la Constitución, somos nosotros los que tenemos que autodefendernos y que estamos decididos a salir de esto”, comentó.

Guanipa destacó que el estado Zulia, por su condición climática, sufre con mayor intensidad la falta de energía eléctrica.

“En el Zulia no ha habido ni un minuto de electricidad en los últimos cuatro días. Esto se sabía que iba a pasar, fue advertido, lo advirtieron los trabajadores de Corpoelec, la Asamblea Nacional, lo sabía la sociedad civil que ha vivido apagones continuos. Todos sabíamos que esto iba a pasar y esa es la Venezuela que tenemos que transformar”.

Recordó que la falla de la industria eléctrica nacional llegó desde la nacionalización de las compañías que prestaban el servicio.

“Prefieren escudarse en un supuesto sabotaje, una matriz de opinión que nadie puede creer. La realidad es que el Guri colapsó. Hay estaciones, subestaciones, pero ninguna produce nada, ni un solo kilovatio. La independencia eléctrica nunca existió y hoy dependemos del Guri. Pidieron decenas y centenas de millones de dólares y se los robaron”.

Con información de nota de prensa