Guanipa: La mayor sanción que ha recibido el pueblo venezolano es Maduro

Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, participó en la sesión del Grupo de America Latina y el Caribe (Grulac) en la que se discutió una moción de apoyo al Parlamento venezolano y su autonomía. Durante el encuentro los parlamentarios afines al gobierno de Nicolás Maduro rechazaron la propuesta.

“Resulta insólito que en un escenario creado para la defensa de la voluntad de los pueblos, expresada en sus parlamentos, tengamos que discutir principios fundamentales en una democracia como lo son: la separación de poderes y respeto a las competencias de un Parlamento electo. Y que, además, hayan delegaciones (Bolivia , Cuba) que prefieran apoyar regímenes afines ideológicos a la voluntad mayoritaria de un pueblo", aseguró Guanipa durante el encuentro.

Aseguró que es necesario tratar una moción sobre solidaridad ante el drama que está viviendo el pueblo venezolano en vez de hablar sobre un acuerdo "tan elemental".

"Son millones de venezolanos que se han ido, el éxodo más grande de la región, ni siquiera en época de guerra civiles en Centroamérica ha habido una movilización tan masiva de refugiados como la que ha habido en Venezuela (...) Hay niños que son abandonados en la frontera con Colombia por sus padres porque no tienen cómo alimentarlos, ese drama no es un invento imperialista , ese drama no tiene que ver con las sanciones que son personales y que cada funcionario corrupto tendrá que responder por ellas”, argumentó.

El parlamentario aseguró que la mayor sanción que ha tenido el pueblo venezolano tiene nombre y apellido: "Es el gobierno Nicolás Maduro quien sometió al pueblo al hambre y a la miseria".