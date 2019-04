Guanipa confirmó homicidio de una sexagenaria cometido por colectivos

Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, confirmó este martes el asesinato de una señora de aproximadamente 70 años de edad. El parlamentario señaló que el hecho fue cometido de grupos armados oficialista que dispersaron una protesta que se realizó este lunes.

"Hemos salido a las calles para defender nuestros derechos y los colectivos también, pero con la intención de agredir al pueblo. Ya acabaron con la vida de una señora de 70 años de edad solo por defender su derecho a la protesta que está establecido en la Constitución", señaló Guanipa en declaraciones a la prensa previas a la sesión de la AN. .

La información sobre el homicidio de Emperatiz Olivar, de 68 años de edad, fue confirmada por su familia mediante un video divulgado en las redes sociales, en el que se aprecia la organización de un velorio. Los allegados y vecinos de la víctima demostraron su rechazo y molestia ante las acciones violentad en su contra por exigir el restablecimiento de los servicios básicos en la entidad.

El parlamentario señaló que el Poder Legislativo tomará acciones en contra de los grupos armados, por lo que serán reconocidos como terroristas financiados por el oficialismo. "Este martes discutiremos en la Asamblea Nacional la posición de estos grupos armados que han actuado como terroristas financiados por el oficialismo. Este expediente será dirigido también a organizaciones internacionales",

Guanipa instó a los zulianos a continuar ejecutando acciones de calle para expresar su rechazo hacia el oficialismo por su responsabilidad en la crisis que se suscita en la nación.

"Las personas en el estado Zulia decidieron salir a las calles, no podemos dejarnos amedrentar ni asumir que estamos perdiendo. No nos acostumbremos a esta manera de vivir. No solo debemos continuar en las calles para exigir nuestro derechos a contar con los servicios básicos, también lucharemos para que Nicolás Maduro termine de salir del poder y para que la democracia vuelva a Venezuela", exhortó Guanipa.

"Las personas han tomado la decisión de salir a las calles y los grupos paramilitares denominados colectivos han salido también a agredir y ya acabaron con la vida de una señora. Hay gente herida también", @JuanPGuanipa alertó sobre la situación en el #Zulia / @IreneMSola pic.twitter.com/D0AmGjcOMq — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 2 de abril de 2019

#2Abr Dip. @JuanPGuanipa: Ellos pueden decir lo que les dé la gana, pueden escribir lo que quieran, firmarlo y en papel sellado, pero eso no existe porque en Venezuela no hay Estado de derecho. Sigan nuestra transmisión #EnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa6bsXs pic.twitter.com/SgUaSC94NX — VIVOplay (@vivoplaynet) 2 de abril de 2019