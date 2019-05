Guaidó: Maduro le teme a las elecciones libres porque conoce el resultado

El presidente interino del país, Juan Guaidó, aseguró este martes que el oficialismo le teme a las elecciones verdaderamente libres porque conoce el resultado que estas arrojarán.

"Le temen a elecciones verdaderamente libres. Ellos evaden esa alternativa, invito no a reflexionar sino a tener un mínimo de raciocinio, no hace falta tener dos dedos de frente para entender que una elección libre abre el cambio en Venezuela", señaló.

Calificó de cinismo que el oficialismo pretenda adelantar las elecciones parlamentarias, así como también extender el tiempo de la asamblea nacional constituyente.

"¿Pero no hablan de la crisis de la gasolina, de los salarios, disociación, locura... yo pregunto si la FANB está dispuesta a acompañar esa locura? ¿Van a arrastrar a Venezuela a la catástrofe? El régimen se burla con lo de las elecciones parlamentarias", añadió.

Reiteró que la crisis del país es por causa de la corrupción y no de las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump.

