“El gran objetivo del Plan País es el bienestar de los venezolanos”

Con la promesa de solucionar la crisis que atraviesa Venezuela, partidos políticos, gremios, organizaciones no gubernamentales, universidades y sindicatos presentaron en el Centro Cultural Chacao “Plan País, el día después”. Propusieron recuperar el Estado y ponerlo al servicio de la gente, empoderar a los venezolanos para liberar sus fuerzas creativas y productivas, y reinsertar al país en el concierto de las naciones libres del mundo.

El diputado Stalin González aseguró: “El gran objetivo del plan es el bienestar de los venezolanos, salir de la pobreza en la cual nos metió el modelo de Chávez y Maduro, y recuperar el valor del trabajo”.

Gerardo Blyde, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, agregó: “El proyecto representa una visión compartida de cómo rescatar Venezuela una vez logremos la libertad… Los venezolanos soñamos con rescatar nuestra patria para construir, sobre lo que va quedando de esta ruina revolucionaria, un país de prosperidad, justicia, imperio de la ley y de libertad para todos”.

El diputado Ángel Alvarado señaló que la imposición de un modelo político totalitario y un sistema económico fracasado han destruido la capacidad de los ciudadanos de valerse por sí mismos y apoyarse solidariamente. “Las políticas del régimen, lejos de atender las necesidades de las poblaciones más vulnerables, han profundizado los mecanismos de dependencia y control social, mediante instrumentos de persecución política que han agravado la sistemática violación de los derechos humanos”.

En medio de esta crisis, indicó, millones de venezolanos han abandonado el país “huyendo de la muerte, la enfermedad, el hambre generalizada y la desnutrición, en una emergencia humanitaria compleja que ha producido una crisis de refugiados muy significativa en varios países latinoamericanos”.

La parlamentaria Manuela Bolívar señaló que 94% de la población no tiene la posibilidad de pagar los productos esenciales para alimentarse. Refirió que la etapa inicial del programa es la emergencia humanitaria, cuyo primer objetivo es generar el sistema de compensación de alimentos. “Hay venezolanos que no comen porque no hay comida para todos y los pocos productos que se consiguen son excesivamente costosos”. Proyectan otorgar subsidios a por lo menos 31,8% de los hogares del país por medio de transferencias directas.

Materia legislativa

El diputado Antonio Ecarri Bolívar informó que emprenderán una serie de reformas de leyes para restituir la propiedad privada, recuperar la producción y fortalecer la intermediación financiera del sector bancario.

“Vamos a rescatar el Estado de Derecho con una legislación transparente, que otorgue la seguridad jurídica imprescindible para que la inversión privada nacional e internacional sienta confianza para volver a ser lo que fuimos durante los mejores 40 años de vida republicana”.

El plan está orientado para aplicarse cuando se produzca un cambio político, dijo y recordó que la Asamblea Nacional aprobó recientemente la Ley de migración de retorno, que busca favorecer a los ciudadanos que han huido de la crisis.

“En esta propuesta estamos todos por encima de antiguas diferencias para que podamos decir, con el pecho en ancho a la población venezolano, que nuestros muchachos volverán porque ¡sí hay futuro! Con la democracia reconstruida, vamos a devolver Venezuela a los venezolanos”, enfatizó con la voz entrecortada.

Venezolanos ayudarán a superar la crisis

El Frente Amplio Venezuela presentó los acuerdos aprobados sobre políticas sociales, orientados a convertir a los venezolanos en protagonistas del “proceso de crecimiento económico sostenido e inclusivo”, con el fin de superar la emergencia humanitaria y “devolverles los derechos que le fueron confiscados por el régimen autoritario”.

La oposición promoverá la sustitución de esquemas de “subsidios indirectos, ineficientes y regresivos”, por ayudas “directas, eficientes y progresivas”, a sectores de la población que serán identificados mediante mecanismos tecnológicos e informáticos.

En la fase de emergencia humanitaria compleja las políticas se enfocarán en cuatro áreas: 1- Programas de abastecimiento y acceso a alimentos básicos. 2- Atención a programas de salud. 3- Programas de atención especializada a los sectores más vulnerables. 4- Programas de promoción de empleos de calidad y protección del ingreso familiar.

Con estas estrategias buscarán impulsar el abastecimiento de los productos de primera necesidad y de medicinas, materiales y equipos médicos con apoyo de la iniciativa privada y ONG.

Desarrollarán esquemas de becas para estudiantes de educación media a los fines de fomentar la retención escolar e impulsarán el empleo local, mediante planes de emprendimiento comunitario.

Además, pondrán en marcha mecanismos de determinación y actualización del salario mínimo y pensiones, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo.

Asegurarán la implementación de las políticas

Sectores de la oposición acordaron una serie de medidas en materia de seguridad, con el objetivo de “garantizar la correcta implementación de las políticas públicas orientadas al rescate de Venezuela del desastre económico y la emergencia humanitaria compleja”.

Entre las decisiones concertadas tras la celebración de los Congresos Venezuela Libre, se encuentra la puesta en práctica de medidas urgentes que permitan ampliar la disponibilidad de agentes policiales con adecuados niveles de profesionalización.

En el “acuerdo político para rescatar a Venezuela del colapso”, también se indica promover la necesaria transformación de la Fuerza Armada Nacional para el cumplimiento de su rol constitucional en estricto apego a los derechos humanos.

Además, elaborarán programas para el control efectivo de los órganos de la administración pública nacional, encargados de la ejecución de las políticas públicas en materia económica, social, servicios públicos e hidrocarburos; y emprenderán las reformas orientadas a fortalecer la gobernanza de esa administración.

En políticas para empoderar a los ciudadanos resaltaron la necesidad de sustituir el modelo centralizado de controles de la economía por un modelo de libertad y de mercado. Formularán un plan de desarrollo agropecuario orientado a estimular la producción nacional e impulsar la agenda exportable.

Es necesario el financiamiento internacional

Entre los acuerdos para impulsar una rápida recuperación, la oposición afirma que el país necesita una estrategia que incluya asistencia financiera internacional extraordinaria de organismos multilaterales; préstamos bilaterales, donaciones internacionales, reestructuración de sus compromisos de deuda externa y un aumento significativo de la producción petrolera. En cuestiones fiscales, la emergencia humanitaria y el colapso de los servicios públicos exigen una significativa expansión fiscal financiada con recursos externos.

Propone que las empresas del Estado sean reestructuradas. Explorar mecanismos de transferencia de activos al sector privado e instrumentos de participación de los trabajadores. También plantea crear un cronograma de ajuste de los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos, en el marco de los proyectos sociales de subsidios directos.

Considera fundamental el restablecimiento de la autonomía, independencia y capacidades del Banco Central de Venezuela y las competencias constitucionales de control de la Asamblea Nacional. Otras dos propuestas es la eliminación del control de cambio y asumir un sistema de anclaje cambiario, respaldado con recursos obtenidos mediante la estrategia de financiamiento internacional y del programa fiscal, monetario y de reformas que sea adoptado. Esto último para abatir la hiperinflación.

Propiedad de yacimientos serán de la nación

Con el Plan País, el día después, se llevará a cabo una nueva política petrolera. Entre los puntos se indica preservar la propiedad de la nación sobre los yacimientos de hidrocarburos, maximizar la producción de petróleo y gas con el fin de garantizar un mayor beneficio para Venezuela.

En el programa se incluye la reestructuración de Petróleos de Venezuela, redimensionar la industria para su consolidación como empresa pública y competitiva, enfocada en el sector de hidrocarburos.

También se tiene la intención de atraer de manera significativa la inversión privada nacional e internacional en el sector de los hidrocarburos, en especial para permitir que las actividades de exploración y explotación sean directamente realizadas por empresas internacionales y de capital privado.

Además, se creará la agencia venezolana de hidrocarburos para la administración eficiente, autónoma y técnica de los yacimientos, así como para regular y supervisar el sector, y aprobarán una nueva ley orgánica de hidrocarburos, junto con los demás cambios legislativos que permitan la puesta en marcha de estas políticas.

Los puntos por desarrollar en esta materia tienen como objetivo establecer una nueva relación entre el ciudadano, el Estado y el petróleo para superar la dinámica del Petro-Estado a través de mecanismos que permitan empoderar al ciudadano en su relación con el petróleo.