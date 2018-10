Fracción 16J solicitó a la AN nombrar a Zapatero como persona non grata

El Bloque Parlamentario 16 de Julio solicitó a la directiva de la Asamblea Nacional (AN) que durante la próxima sesión ordinaria se debata un Proyecto de Acuerdo para declarar a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de gobierno español, como persona non grata.

“Solicitamos que sea incluido como punto de debate en la próxima sesión de la AN un proyecto de acuerdo en el cual se declare como persona non grata a José Luis Rodríguez Zapatero”, informó el Bloque Parlamentario en un documento.

La fracción calificó como “deplorables” las declaraciones que realizó el ex presidente sobre el caso del concejal Fernando Albán.

“Declaración motivada en sus deplorables declaraciones con respecto al rechazo de una investigación independiente de la muerte del concejal y a su repetida actitud complaciente y parcializada a favor del régimen de Nicolás Maduro”, señaló.