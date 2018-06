Florido negó que los diputados opositores recibieran dinero de EE UU y UE

Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional, desmintió que los parlamentarios opositores recibieran dinero del gobierno de Estados Unidos (EE UU) y la Unión Europea (UE) este martes, durante una rueda de prensa.

El parlamentario exhibió pruebas mediante archivos que vienen de cadenas de WhatsApp, redes socielaes y personas anónimos que lo acusan de presunta corrupción en su contra.

“Hay que tener un desconocimiento y una perversidad total de pensar que el gobierno de EE UU y la UE van a otorgar dinero a la comisión de Política Exterior que no tiene competencia para manejar recursos, eso lo sabe cualquier persona que tiene un pequeño conocimiento institucional. Todos los países, absolutamente todos le aportan dinero a Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a los Estados y las Organizaciones no gubernamentales (ONG ), no a los parlamentarios”, manifestó Florido quien explicó que la Asamblea Nacional no recibe ningún dinero.

Luis Florido diputado de la Asamblea Nacional explicó que la designación que realizó la Comisión de Política Exterior de delegados estaban contemplados en el Plan Estratégico del año 2018, que fue aceptado por unanimidad por todos los miembros de este órgano legislativo. Asimismo, dijo que el primer grupo de venezolanos escogidos que pretendían apoyar al trabajo de las organizaciones existentes, la labor en el exterior perseguidos y exiliados a fines de generar una red de contacto permanente.

“Solo les coloco un ejemplo de lo que puede solventar tener un enlace en cada ciudad desde la Asamblea Nacional, cuando estuvimos en Sao Paulo, los venezolanos refugiados estaban allí en un refugio junto con drogadictos, alcohólicos y gente que venía de delinquir y los venezolanos que estaban allí eran gente de trabajo, inmediatamente nos dirigimos a la gobernación de Sao Paulo, hablamos con las distintas autoridades y eso permitió que a los 2 días, estos venezolanos fueran mudados a un mejor refugio otorgándoles beneficios sociales. Es lo que buscábamos con los delegados porque todos somos embajadores del país”, dijo Florido.

El político venezolano pidió que continúe el proyecto porque que la gestión es por y para los venezolanos donde "se abogue la paz y la libertad".

Con información de Nota de Prensa.

