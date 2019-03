Enrique Márquez: Tenemos un sistema eléctrico destruido

Enrique Márquez, diputado de la Asamblea Nacional por Un Nuevo Tiempo, afirmó que el apagón de este lunes fue producto de un incendio que se registró en una de las subestaciones eléctricas cercanas a la represa del Guri.

El parlamentario cuestionó a Jorge Rodríguez, quien afirmó que el incendio fue producto de un supuesto ataque criminal. "Las instalaciones eléctricas están protegidas por la Guardia Nacional. Es falso que haya sido un ataque, fue un accidente que se puede producir en cualquier sistema", indicó desde los jardines del Palacio Federal Legislativo.

Dijo que existe un problema configurado alrededor de un sistema eléctrico que no funciona y de un gobierno mentiroso.

"Tenemos un sistema eléctrico que está convertido en chatarra, destruido, y un régimen que no guarda la compostura para mentir", refirió.

Resaltó que en épocas de sequía, se producen incendios espontáneos, por lo que el siniestro pudo ser causado accidentalmente por el monte que crece debajo de las líneas de transmisión de las subestaciones eléctricas.

"No realizan mantenimiento a los equipos, no contratan servicios de pica y poda en las líneas de alta tensión, no hay personal. Corpoelec está quebrada. Esta situación va a continuar a menos que se corrijan los problemas de fondo", aseveró.