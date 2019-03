Diputado Mejía pidió a la Olade que envíe una misión técnica al país

El diputado a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Juan Andrés Mejía, pidió a la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) que envíe una misión técnica a Venezuela para que analice la crisis eléctrica que enfrenta el país desde el pasado jueves y ofrezca soluciones a la misma.

Aseguró que los expertos del organismo internacional podrán verificar que está situación fue generada por el gobierno de Nicolás Maduro. "Esta no es una crisis nueva, no es generada por factores externos ni por la oposición, que ha estado advirtiendo que estas catástrofes podrían ocurrir si no se tomaban los correctivos pertinentes", aseguró el parlamentario durante su intervención en la sesión extraordinaria que se celebró este lunes en el Palacio Federal Legislativo.

También pidió al Banco Interamericano de Desarrollo que brinde apoyo técnico al país con el fin de resolver la crisis eléctrica. Aseguró que el sector privado y expertos venezolanos que migraron por la persecusión del Ejecutivo manifestaron su disposición para trabajar con él y solventar la crisis, siempre que el presidente encargado, Juan Guaidó, actúe con interlocutor en beneficio de la sociedad.

Críticó que el Nicolás Maduro utilice los canales de televisión y las emisoras radiofónicas "como elementos de campañas políticas para divulgar sus discursos".

"No podemos seguir viendo todo con un trasfondo ideológico cuando está en juego la vida de los venezolanos y el futuro de la nación", aseveró.