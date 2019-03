Diputado España: Apagón agravó los problemas de servicios públicos

José Antonio España, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Delta Amacuro, denunció este martes que el apagón que se registró el jueves y que se ha mantenido de manera itinerante agravó los problemas de servicios públicos que enfrenta el pueblo deltano.

Señaló que la entidad nororiental sufrió suspensiones del servicio eléctrico que mantuvo a los ciudadanos a oscuras durante 56 horas, sin líneas para los puntos de ventas y sin servicio de telefonía móvil y fija.

"Los deltanos que migraron a Brasil y Trinidad y Tobago sienten mucha preocupación porque no se han podido comunicar con sus familiares. Delta Amacuro es famosa por su mala señal, pero con el apagón el problema empeoró", aseveró el parlamentario desde los Jardines del Palacio Federal Legislativo.

Agregó que en la entidad también presentan problemáticas con el servicio de gasolina y agua, que fueron más severas en los últimos cinco días.

El parlamento consideró que estos no son momentos para encontrar culpables de la crisis en el país sino para ofrecer soluciones. "Este no es un tema de gobierno u oposición, es un tema del pueblo que sufre, que pasa hambre y trabajo. Los venezolanos no quieren acusaciones, quieren repuestas", sentenció.