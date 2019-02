Diputado del Psuv: No existe presidente electo para el período 2019 - 2025

Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y ex militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), aseguró este martes que no hay un presidente electo para asumir el período presidencial actual.

“No existe presidente electo legitimado para asumir la presidencia en el período 2019 - 2025”, dijo Contreras en la sesión ordinaria de la AN.

El 29 de enero Contreras solicitó que se realicen elecciones para elegir al presidente de Venezuela.

"Le pido al liderazgo de la oposición del país que haya unas elecciones generales donde decidamos presidente de la República y AN", indicó.