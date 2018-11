AN: Desfalco sobrepasa los 400 millardos de dólares

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional calcula que el desfalco de capitales de la nación cometido por funcionarios del gobierno de Hugo Chávez, a través del sistema de canje de divisas, sobrepasa los 400 millardos de dólares.

El diputado Freddy Superlano, presidente de esa instancia, indicó que el control de cambio que impuso el gobierno del fallecido presidente Chávez en 2003 dio pie a ese saqueo de capitales del Estado que, de acuerdo con sus estimaciones, representa 46 veces la cantidad de las reservas internacionales petroleras actuales.

Desde agosto, la comisión investiga a un grupo de ex funcionarios por daño patrimonial a la nación, entre ellos, a la enfermera de Chávez, Claudia Díaz, que se encuentra en España; a Alejandro Andrade, ex tesorero de la nación, que está vinculado con los empresarios Gabriel Jiménez, ex propietario del disuelto Banco Peravia de República Dominicana, y a Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, a quien la justicia de Estados Unidos acusó de sobornos y blanqueo de capitales.

El diputado acusó a Andrade de usar el cargo que desempeñó entre 2007 y 2010 a fin de ayudar a Gorrín y a otros empresarios para obtener alrededor de 30 millardos de dólares mediante el acceso a divisas a tasa preferencial. Señala que la comisión llamó a comparecer a Gorrín y a otros integrantes de su círculo de amistades, pero nunca acudieron.

“Utilizaron personas fallecidas para hacer varias negociaciones. Se violó la Ley del Banco Central de Venezuela, con lo cual produjeron un daño patrimonial a la nación”, añadió.

Superlano propondrá como punto del orden del día del próximo martes un debate sobre los casos de corrupción en el país. En la sesión planea presentar los adelantos de la investigación contra los ex funcionarios y que se declare la responsabilidad política por daño patrimonial a la nación.