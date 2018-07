La AN denuncia el deterioro de infraestructura por cerco económico

A un día de efectuarse la sesión solemne en conmemoración al 5 de Julio, la Asamblea Nacional denunció “un franco deterioro” de la infraestructura del Palacio Federal Legislativo debido al cerco económico que impuso el gobierno en 2016.

“Antes de que el presidente Nicolás Maduro visite el Palacio y nos responsabilice por el estado en el que se encuentran las instalaciones, le recordamos que no tenemos recursos económicos para mantenerlas porque ellos los han negado”, aseguró Negal Morales, secretario del Parlamento.

Indicó que las fachadas y los techos están muy deteriorados; los salones Tríptico, Elíptico y Salón de Escudos no han sido evaluados recientemente y sus pisos están en malas condiciones.

Las bombas de agua que surten a la fuente tampoco están en funcionamiento y las palmas de Chaguaramos, que fueron sembradas hace 60 años, están a punto de secarse por la falta de insecticidas.

Morales pidió a Maduro que apruebe un presupuesto para contratar a la mano de obra calificada y pagar los materiales.

El dirigente de AD aprovechó para recordar que los vidrios rotos de las fachadas fueron el resultado del ataque de grupos armados que asaltaron el Palacio el 5 de julio del año pasado.

Aunque a inicios de año introdujeron cuatro proyectos ante el Ministerio de Finanzas para la remodelación del Palacio, la AN no ha recibido respuestas. Ayer, por segunda vez, consignaron una comunicación ante el despacho. “Estamos dispuestos a reunirnos. Se trata de rescatar un bien cultural de los venezolanos. No tenemos revanchismos”.

La Dirección de Servicios Generales desconoce el estado en el que se encuentra el salón protocolar, porque está en manos de la asamblea nacional constituyente.

Sobre la sesión de mañana, Morales aseguró que se iniciará a las 2:30 pm para evitar “confrontación desigual con el oficialismo”. El orador de orden será el individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, Edgardo Mondolfi.

En horas de la mañana la ANC realizará una sesión.